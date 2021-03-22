В Ловозере определены победители гонок на оленьих упряжках традиционного Праздника Севера

В минувшие выходные село Ловозеро стало центром притяжения любителей самобытных и зрелищных состязаний с северным характером – соревнований по национальным видам спорта 86-го Праздника Севера. В двухдневную программу мероприятий вошли гонки на оленьих упряжках на 1600 и 3200 м, метание аркана на рога, стрельба из арбалета и национальная борьба.

Традиционно соревнования оленеводов вызывают большой интерес у северян и жителей других регионов России, поэтому в этом году региональное министерство спорта организовало транспорт для болельщиков из Мурманска в Ловозеро и обратно.

Как сообщает региональное Министерство спорта, на празднике гости культурной столицы саамов познакомились с национальным бытом коренного малочисленного народа Севера, посетили ярмарку мастеров декоративно-прикладного искусства «Город мастеров», приняли участие в соревнованиях по национальным видам спорта. Так, в стрельбе из арбалета состязались 59 участников, в метании аркана на хорей – 38 человек, в национальной борьбе – пятеро мужчин в весовой категории 65-75 кг.

Украшением Полярной Олимпиады стали соревнования оленеводов, которые состоялись 20 и 21 марта на местном стадионе. В гонках на оленьих упряжках на 1600 и 3200 м, а также в буксировке лыжника за оленем «золото» завоевал Андрей Сарванов. Кроме того, он стал абсолютным чемпионом 86-го Праздника Севера по национальным видам спорта по итогам двух соревновательных дней. В соревнованиях среди женщин-оленеводов лучшее время показала Людмила Тюрикова.

Ознакомиться с программой мероприятий международного традиционного 86-го Праздника Севера и 61-го Праздника Севера учащихся на текущую неделю можно на сайте регионального Министерства спорта.