В Ловозере откроется модельная библиотека

21 декабря в Ловозере состоится открытие модельной библиотеки, созданной на базе Ловозерской сельской библиотеки. Обновление учреждения стало возможным благодаря победе в конкурсе, который проводился в рамках реализации национального проекта «Культура». На модернизацию библиотека получила финансовую поддержку из федерального бюджета в размере 5 млн рублей, ещё 1,35 млн рублей в обновление учреждения вложил местный бюджет.

В результате преобразований в Ловозере появится новая точка притяжения. Библиотека станет настоящим мультикультурным центром, местом общения и дискуссионной площадкой для жителей всего Ловозерского района. На базе учреждения будет функционировать Центр семейного чтения «Читать вместе!», в котором разместятся детский зал «Мини-читайка» для мам и малышей, подростковый зал «Игроландия», пространство для молодежного общения, студия звукозаписи «АртЗС» для детского театра, фотозона, конференц-зал и уютный зал краеведения.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в этом году в Мурманской области появилось еще три новых модельных библиотеки. Они созданы на базе Центральной городской библиотеки Апатитов, филиала №15 Центральной детской библиотеки Мурманска и Центральной детской библиотеки Мончегорска. В 2021 году модельными станут Центральная детская библиотека им. С.В. Михалкова в Североморске и Центральная детская библиотека Оленегорска.