В Ловозере откроют комплекс придорожного сервиса

В Ловозере откроется комплекс придорожного сервиса, реализованный при поддержке правительства Мурманской области. Официальное открытие новой АЗС «Ивекта» в Ловозере состоится 7 октября.

С 13 до 16 часов гостей мероприятия ждёт торжественная программа с презентацией комплекса, бесплатная дегустация блюд, напитки от мобильного бара, выставка автомобилей и розыгрыш топлива и подарков.

В техническом режиме АЗС «Ивекта» начала принимать первых посетителей с середины сентября.

Проект реализован Корпорацией развития Мурманской области и компанией «Ивекта-групп» по просьбам жителей Ловозера в рамках плана «На Севере – жить». АЗС располагается на въезде в село.

Фото: https://gov-murman.ru