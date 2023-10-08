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Мурманская область. Арктика (16+)08.10.23 13:00

В Ловозере открыли современный комплекс придорожного сервиса

В Ловозере 7 октября запустили новый современный автозаправочный комплекс, в котором доступны все популярные виды автомобильного топлива, также реализована возможность зарядки электромобилей. Кроме того, в АЗС работает магазин и кафе с арктической кухней.

В день открытия всех гостей ждала торжественная программа с бесплатной дегустацией блюд и напитков, выставка автомобилей и розыгрыш подарков.

«Любое бизнес-начинание, особенно когда оно связано со строительством у нас на Севере, - это всегда вызов. Проект в Ловозере для нас «дитя». Мы его реализовали совместно с нашими партнёрами - правительством и Корпорацией развития Мурманской области. Мы сделали это вместе. Верим, что наш комплекс полюбиться местным жителям, для нас это было самым главным - сделать комфортную точку для местных жителей», - сказал сооснователь ООО «Ивекта Групп» Максим Белов.

АЗС в селе Ловозеро построили по поручению губернатора Андрея Чибиса в рамках стратегического плана «На Севре – жить». Инвестиционный проект имеет высокую социальную значимость, так как из-за закрытия предыдущей заправки жителям Ловозера приходилось заправлять автомобили в соседних населённых пунктах в нескольких десятках километрах. Для того, чтобы проект был реализован в кратчайшие сроки была создана совместная проектная компания «Атлас-Ловозеро» с Корпорацией развития Мурманской области, а проект получил статус резидента АЗРФ. Общий объём инвестиций составил 30 миллионов рублей при равном финансовом участии каждой стороны. Региональная Корпорация развития оказала всю необходимую поддержку при реализации проекта, включая подбор подходящего земельного участка. К строительству АЗС в Ловозере приступили в июне 2023 года, а уже в сентябре комплекс начал работать в тестовом режиме и принимать первых посетителей.

«С самого начала мы ставили для себя задачу построить не просто заправку, а создать новую точку притяжения для жителей и гостей региона. Мы рады, что взгляды команды правительства совпали с подходами компании «Ивекта- групп», которая год назад запустила подобный проект в Печенгском округе, - отметил директор департамента инвестиционного развития Корпорации развития Мурманской области Семен Калмыков, - Надеемся, что запуск современной АЗС будет способствовать дальнейшему развитию туризма и новых инвестиционных проектов в Ловозере».

Следующую АЗС в арктическом стиле компания «Ивекта-групп» планирует запустить в Кировске.

«Важно, что наши проекты создают не только качественный уровень придорожного сервиса в регионе, на всех наших АЗС всегда работают местные жители. Здесь сейчас трудятся трое сотрудников, которые живут в Ловозере, ещё один человек переехал сюда из Печенгского округа», - отметила генеральный директор компании «Ивекта Групп» Наталия Спиридонова.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, это уже второй проект в сфере придорожного сервиса компании «Ивекта групп», реализованный с помощью режима АЗРФ. В 2022 году в Печенгском округе открылся автозаправочный комплекс на 1519-ом километре трассы «Кола». Режим АЗРФ предоставил возможность реализовать инвестиционный проект с поддержкой государства практически любому предпринимателю в Арктике. Минимальный объём вложений составляет 1 млн рублей. При этом инвесторам самой большой в мире преференциальной территории доступны нулевые налоги на имущество, землю и прибыль на 5 лет, 10 лет действуют субсидирование 75% объёма страховых взносов для вновь созданных рабочих мест.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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