В Ловозере открылось молодёжное пространство «СОПКИ»

В Ловозере состоялось открытие нового молодежного пространства «СОПКИ». Оно расположено на базе Ловозерской межпоселенческой библиотеки и включает творческую, лекционную и рабочую зону для реализации проектной деятельности, групповой работы.

Оборудована также гейм-станция: ее оснастили игровой консолью, видеоиграми, телевизором, аппаратом для аэрохоккея, а также популярными настольными играми. Посетители также могут расположиться в кофепоинте.

«Создание точек притяжения для молодежного актива региона проводится по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Реализация региональной концепции молодежных пространств «СОПКИ» придала помещению в Ловозере стильный, современный вид. Помимо этого, новое пространство позволит расширить спектр форматов и моделей мероприятий для молодежи, расширит потенциал ребят, а также позволит реализовывать личные проекты и продвигать локальные марки», – отметила Елена Бекряшева, заместитель председателя комитета молодежной политики Мурманской области.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, на создание молодёжного пространства «СОПКИ» в Ловозере из областного бюджета было выделено 4 млн рублей, муниципальное софинансирование составило около 200 тысяч рублей.

Со дня открытия в новой точке притяжения уже запланирован ряд мероприятий, они открыты для посещения. Подробности – в группе пространства в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru