В Ловозере появится арт-резиденция в рамках плана «На Севере - жить. 2030»

На базе территориального отдела истории, культуры и быта Кольских саамов Мурманского областного краеведческого музея будет открыта арт-резиденция. Ее создание включено в стратегический план развития Мурманской области «На Севере - жить. 2030».

Арт-резиденции - это современная форма привлечения творческих людей к развитию культуры в малых поселениях. В Ловозере уже существует сообщество местных мастеров-ремесленников, развивающих национальные формы прикладного искусства и изготавливающих уникальный и востребованный у многочисленных туристов сувенирный продукт. Использование уникальных традиций саамской культуры в актуальном искусстве позволит привлекать для работы в Ловозеро интересных деятелей культуры со всей страны.

Работа арт-резиденции будет проходить в тесном взаимодействии с местными школами, библиотеками и средними профессиональными образовательными учреждениями, благодаря чему резиденция сможет стать одним из центров культурной жизни Ловозерского района. Мастер-классы, встречи и выставки, проходящие на базе арт-резиденции, будут интересны не только туристам, но и жителям района.

Обмен опытом между местными мастерами и приглашенными художниками и ремесленниками открывает возможности для поиска и создания интересных и уникальных художественных образов. Одновременно Арт-резиденция планирует взаимодействовать с Центром развития ремесел, оказывая мастерам помощь в реализации своей продукции.

Открытие арт-резиденции на базе Краеведческого музея не случайно. Музей является хранителем уникальных артефактов, раскрывающих историю и культуру коренных народов Севера. Эта колоссальная духовная база станет источником вдохновения для работающих здесь творцов. Тем более, что планируется масштабное обновление экспозиции музея, которое позволит сделать его более современным, доступным, интерактивным и интересным для всех посетителей.