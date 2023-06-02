В Ловозере приступили к строительству комплекса придорожного сервиса «Атлас»

Этим летом в Ловозере планируется открытие многофункционального комплекса придорожного обслуживания «Aтлас» – с кафе арктической кухни, магазином, зарядной станцией для электрокаров и с АЗС для автомобилей с ДВС. С просьбой построить такой объект ловозерцы обращались к губернатору Мурманской области Андрею Чибису и администрации Ловозерского района, так как заправляться им приходится в Ревде.

Совместный инвестиционный проект Корпорации развития Мурманской области и ООО «Ивекта-групп» реализуется по системе проектного финансирования в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Осенью 2022 года проект получил статус резидента АЗРФ.

Как сообщает Министерство информационной политики, тщательно соблюдая все строительные нормы, авторы проекта решили построить комплекс при въезде в посёлок, увеличив более чем в два раза расстояние от жилых домов, требуемое нормами безопасности, СНиПами, регулирующими создание таких объектов, и производителями профильного оборудования. Начатые земляные работы ведутся по проекту. Планируется, что комплекс будет полностью построен этим летом.

Функционал комплекса будет расширен благодаря сотрудничеству с ловозерскими предпринимателями – на «Атласе» появятся оборудование для шиномонтажа и автомойка.

Фото: https://gov-murman.ru