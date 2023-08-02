В Ловозере пройдёт II фестиваль «Сила саамских традиций»

Фестиваль, организованный Мурманским областным краеведческим музеем при поддержке регионального правительства, будет вновь проводиться в самом центре проживания народа саами.

Открытие фестиваля: 16 сентября в 13.00 на площадке отдела истории, культуры и быта кольских саамов.

Как пишет vk.com/murmanculture, мастера саамских ремёсел со всей Мурманской области представят свои уникальные изделия и сувениры, а также проведут мастер-классы, где каждый желающий сможет овладеть приёмами декоративно-прикладного мастерства.

В программе фестиваля: дегустация саамской кухни, саамская музыка и танцы, мастер-классы по рукоделию, ярмарка ремёсел и экскурсия по настоящей куваксе и многое другое.

Вход на фестиваль бесплатный.