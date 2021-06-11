В Ловозере пройдут юбилейные саамские игры

13 июня в Ловозере стартуют юбилейные «Саамские игры» - районный праздник пройдет в 35-й раз. Мероприятие откроется на площадке возле озера Поповское.

Мероприятие помогает сохранить культуру коренного малочисленного народа Севера – саамов, познакомить северян и гостей региона с их промыслами и национальными видами спорта, этнической самобытностью.

Участников праздника ждёт яркая концертная программа с участием творческих коллективов Мурманской области, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и конкурс профессионального мастерства по саамской вышивке бисером «Самь кырьйнэз». Также гости мероприятия смогут попробовать свои силы в национальных видах спорта: метании аркана, копья и стрельбе из арбалета. Изюминкой праздника традиционно станет турнир по саамскому футболу, в который играют только представительницы прекрасного пола.