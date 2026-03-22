В Ловозере состоялись соревнования по национальным видам спорта

В самом сердце Кольского полуострова селе Ловозеро прошёл двойной праздник – 91-й открытый районный Праздник Севера и традиционный День оленевода. Почётными гостями мероприятия стали депутаты Мурманской областной Думы Ирина Просоленко и Лариса Орлова.

– Это настоящий праздник единства, силы и уважения к традициям, – отметила, приветствуя участников и гостей соревнований на церемонии открытия, Ирина Просоленко. – Программа, как всегда, очень насыщенная и интересная. Спасибо всем, кто сделал этот праздник возможным, и каждому, кто приехал разделить его с нами. Этот день в очередной раз подтвердил: традиции живы, пока есть люди, которые их хранят и ценят.

На праздничной сцене выступили фольклорные коллективы из Мурманской области, представляющие творческое наследие народов Севера.

Самой зрелищной частью мероприятия стала гонка на оленьих упряжках на разных дистанциях. В состязаниях приняли участие опытные оленеводы Кольского Заполярья, продемонстрировав мастерство и скорость управления северными оленями. Для любителей активного отдыха прошли соревнования по метанию аркана, стрельбе из арбалета и национальной борьбе.

– Праздник Севера в селе Ловозеро – это всегда особенная атмосфера, – поделилась мнением Лариса Орлова. – Метание аркана, захватывающие гонки на оленьих упряжках не просто зрелищные состязания, а важный способ сохранять и передавать традиции народов Севера. Наш праздник давно стал визитной карточкой Мурманской области и играет значимую роль в развитии событийного туризма. Очень приятно видеть, что с каждым годом он привлекает всё больше гостей. У людей есть запрос на подлинность, на возможность прикоснуться к уникальной культуре саамов.

Ежегодные спортивные торжества в селе Ловозеро проводятся в целях сохранения и развития культуры коренного народа Кольского Севера – саамов, популяризации зимних видов спорта, народного творчества, привлечения людей к регулярным занятиям физической культурой, а также поддержания инициатив жителей села. Организаторами мероприятия традиционно выступили администрация Ловозерского района и Ловозерский районный национальный культурный центр при поддержке Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества.

