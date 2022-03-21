В Ловозере состоялись соревнования по национальным видам спорта 87-го Праздника Севера. Все желающие смогли опробовать свои силы в метании аркана на рога и национальной борьбе, а также пострелять из арбалета. Самой зрелищной частью мероприятия стали гонки на оленьих упряжках. Традиции этих состязаний передаются между поколениями представителями коренных народов Кольского Заполярья.

В этом году приобщиться к северной культуре приехали гости из Мурманской, Ленинградской и Новгородской областей, Москвы и Твери.

Церемония открытия продемонстрировала разнообразие этнических спортивных состязаний Дня оленевода. Министр спорта Мурманской области Светлана Наумова поприветствовала участников и гостей мероприятия: «От имени организационного комитета Праздника Севера я поздравляю всех с праздником спорта, который традиционно собирает здесь и самых юных, и опытных участников. Желаю спортсменам удачи в стартах, ярких побед».

На празднике работала ярмарка, каждый мог приобрести поморскую козулю, сувениры из кожи и рогов, а также самодельные деревянные игрушки. Аутентичную атмосферу мероприятия усиливали выступления творческих коллективов.

Национальные соревнования стали настоящим испытанием многих. В стрельбе из арбалета лучшими стали Сергей Ошкин и Татьяна Юрьева. Точнее всех метали арканы на оленьи рога Евгений Котлов, Оксана Дорогонько и Татьяна Юрьева. В национальной борьбе победителей отобрали в весовой категории до 75 и свыше 85 килограмм. Ими стали Игорь Бондарев и Евгений Кондаков.

Гонки на оленьих упряжках завершились победой Артёма Ряднова, Николая Селиванова и Натальи Канюковой в дистанции на 1600 метров. Андрей Сорванов показал лучший результат на дистанции 3200 метров. В буксировке лыжника за оленем также победил Андрей Сорванов.

Абсолютными чемпионами соревнований по национальным видам спорта стали Татьяна Юрьева и Андрей Сорванов, сообщает региональное Министерство спорта.