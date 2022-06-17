В Ловозере завершён ремонт национального культурного центра

Ловозерский районный национальный культурный центр обрёл новый облик. Капитальный ремонт фасада и крыши избавил здание от трещин и протечек, подарил запоминающуюся форму саамского чума.

«Многолетнее протекание кровли негативно отразилось не только на состоянии фасада здания, но и на состоянии внутренних помещений. Благодаря ремонту эту проблему удалось решить», – отметила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

Непростой в реализации оказалась и архитектурная идея.

«Объект очень сложный, в первую очередь в силу своей конфигурации. Здание не имеет родных плоскостей, все изогнутое и круглое, с множеством архитектурных выступов. Даже на выполнение стандартных работ, таких как, например, укладка шифера, затрачивалось больше времени, чем обычно, но самое главное - получен опыт работы. И, конечно, неоценимая помощь заказчика, министерства строительства Мурманской области и администрации Ловозерского района, помогла завершить объект и сделать из него «Северную ягодку Морошку», – пояснил индивидуальный предприниматель Роман Тимофеев, выступивший в качестве подрядчика.

Все работы были завершены и приняты 11 мая 2022 года. Стоимость ремонта составила 17 миллионов 395 тысяч рублей, сообщило Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/