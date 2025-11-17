В Ловозере завершилось благоустройство общественной территории

Состоялось торжественное открытие «Парка-сквера» в селе Ловозеро по улице Пионерской. Этот проект стал возможен благодаря участию жителей региона во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Реализация проекта благоустройства парка в Ловозере была инициирована по обращению граждан. Проектирование проводилось муниципалитетом совместно с заинтересованными жителями. Общая площадь территории благоустройства «Парка-сквера» составила более 4 тысяч кв. метров.

В ходе благоустройства парка в Ловозере создано функциональное пространство для детей и молодёжи. Оборудованы детские игровые площадки и спортивная зона, оснащённые современным оборудованием, безопасным покрытием из резиновой крошки, которое обеспечивает защиту от возможных падений и травм. Также организованы две уютные зоны отдыха с качелями. Для удобства посетителей установлены садовые скамейки со спинками, рассчитанные на комфортное пребывание различных категорий населения.

Территория парка оснащена системой наружного освещения и видеонаблюдения, обеспечивающей безопасность и удобство посещения в вечернее и ночное время суток. Осветительное оборудование размещено на специально установленных опорах. Большое значение придавалось зелёному благоустройству: высажены декоративные кустарники и деревья разных пород, придающие парку особую привлекательность и создающие благоприятную экологическую обстановку.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, за шесть лет в регионе благоустроены 157 общественных пространств, в том числе в рамках губернаторского плана «На Севере — Жить!». Благоустройство общественных пространств — это инвестиции в качество жизни, комфорт и безопасность северян, в создание точек притяжения для общения, семейного отдыха, занятий спортом и проведения мероприятий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557078/#&gid=1&pid=1