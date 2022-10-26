В Ловозерском районе и других удаленных населенных пунктах впервые за длительное время проводится ремонт учреждений культуры

Как отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко на заседании регионального правительства, в 2022 году на модернизацию учреждений и создание современных и технологичных культурных пространств, отвечающим запросам северян, направлено более 1 млрд рублей – это на 70% больше, чем в 2021 году. В течение последних лет Министерство культуры Мурманской области принимает активное участие в конкурсных процедурах, проводимых в рамках Национального проекта «Культура», и в 2022 году Кольское Заполярье получило из федерального бюджета более 87 млн рублей.

Благодаря поддержке, в Кировске появился виртуальный концертный зал имени Анатолия Грабчака. Он стал восьмым подобным проектом в Мурманской области, реализованным в рамках нацпроекта «Культура». Этой осенью в регионе прошла серия открытий новых модельных библиотек: поддержка федерального и областного бюджетов помогла запустить сразу 7 проектов в 6 муниципалитетах Мурманской области. Позитивные перемены коснулись и других учреждений культурной сферы: в селе Зареченск Кандалакшского района проводится капитальный ремонт фасада и части помещений Культурно-досугового центра «Космос», в Ковдоре завершается ремонт Детской школы искусств, а в Мурманске продолжаются работы в Детской художественной школе.

Реновация учреждений также является значительной частью реализации стратегического плана «На Севере – жить!»

При поддержке областного бюджета в библиотеках, музеях, домах и Дворцах культуры проводятся капитальные ремонты и закупается новое оборудование. Что немаловажно, внимание уделяется как крупным городам, так и отдаленным населенным пунктам. Например, в Ловозерском районе впервые за длительное время проводится ремонт учреждений культуры, расположенных в Каневке и Краснощелье, обновления также проходят в Туманном, Лувеньге, Ревде, Кашкаранцах и других дальних уголках Кольского Заполярья.

Для участия в 2023-2024 годах в конкурсных процедурах по привлечению федерального финансирования на проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры уже в текущем году разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт 20 зданий.

Основная цель мероприятий национального проекта «Культура» – расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей крупных городов и отдаленных населенных пунктов России. Такой вектор полностью соответствует региональному плану «На Севере – Жить!», в рамках которого формируется комфортная городская среда и много внимания уделяется организации возможностей для разнопланового отдыха северян.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в 2022 году в Кольском Заполярье прошло большое количество мероприятий, которые запомнились не только жителям региона, но и его гостям. Большой вклад в реализацию такого богатого событийного календаря внесли позитивные перемены в инфраструктуре и оснащении, совершенные благодаря нацпроекту «Культура», а также грантовой поддержке учреждений и творческих северян.

Фото: https://gov-murman.ru