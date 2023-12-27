В Ловозерском районе началась оленеубойная кампания

СХПК «Тундра» начал заготовку мяса и мясопродуктов на убойном пункте в с. Ловозеро. Ветеринарные специалисты ГОБВУ «Мурманская облСББЖ» осуществляют ветеринарное обслуживание данного объекта.

За прошлую неделю был проведён предубойный клинический осмотр северных оленей в количестве 748 голов, все признаны клинически здоровыми.

Как сообщает комитет по ветеринарии Мурманской области, с 18 по 22 декабря было проведено 748 ветеринарно-санитарных экспертизы туш, голов и внутренних органов северных оленей, по результатам которых в свободную реализацию было направлено 748 туш оленей, выявлено 35 случаев различных заболеваний. Продукция, не соответствующая требованиям безопасности направлена на уничтожение.

Из заразных заболеваний северных оленей при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы выявляются случаи финноза, незаразные заболевания обычно связаны с травмами животных, также, при проведении лабораторных исследований фиксируются случаи превышения предельно допустимого уровня солей тяжёлых металлов в субпродуктах оленьих (печень, почки), в связи с этим все данные субпродукты выпускаются как непищевые и в свободную продажу они поступать не будут.

Фото: https://gov-murman.ru