В Ловозерском районе спасатели ищут группу туристов, с которыми потеряна связь

Мурманские спасатели ведут поиски незарегистрированной группы туристов из четырёх человек, которые не вышли на связь с маршрута в районе Сейд-озера в Ловозерском районе.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС, «по системе «112» поступило сообщение о том, что незарегистрированная группа туристов из четырех человек не вышла в установленное время с маршрута в районе Сейд-озера в Ловозерском районе Мурманской области. Телефоны находятся вне зоны связи. Маршрут пеший 10-15 км».

Сейчас на месте поисков работает группа в составе двух спасателей и одной единицы техники.