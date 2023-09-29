В Ловозерском районе высадили Аллею Победы в рамках эколого-патриотического проекта «Лес Победы»

Сотрудники Ловозерского лесничества совместно с учениками Ревдской средней общеобразовательной школы имени В.С. Воронина провели мероприятие в память о выпускниках школы, погибших в ходе вооруженных конфликтов. В рамках этого события было высажено 10 саженцев березы.

«Аллея Победы – символ продолжения жизни, которая станет данью памяти погибшим выпускникам нашей школы. Обещаем бережно хранить память о доблести и мужестве каждого воина, вставшего на защиту страны», – сказали представители школы.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, сотрудники Ловозерского лесничества помогли ученикам в посадке саженцев и рассказали, как правильно сажать деревья. В мероприятии приняли участие также члены семей погибших, представители движения «Волонтёры Победы» и неравнодушные жители городского поселения Ревда.

Напомним, эколого-патриотический проект «Лес Победы» проводится в рамках всероссийского субботника «Зелёная Россия».

Фото: https://gov-murman.ru