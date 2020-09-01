В Ловозерском районе завершилась разведка Мурманской археологической экспедиции

Мурманской археологической экспедицией завершены разведочные работы на территории Ловозерского района, организованные Мурманским областным краеведческим музеем на побережье озера Ловозеро и верхнем течении реки Воронья.

Исследование проводилось с целью мониторинга состояния расположенных на данной территории археологических объектов, поиска незафиксированных археологических памятников эпохи камня и раннего средневековья. Специалисты провели комплексное обследование с фото- и графической фиксацией памятников. В результате обследований был обнаружены не затопленные стоянки датирующиеся IV в до н.э. Все находки переданы в фонды Мурманского областного краеведческого музея, научный отчёт о работе Мурманской археологической экспедиции в Ловозерском районе Мурманской области передан в научно-отраслевой архив Института археологии Российской академии наук и Мурманский областной краеведческий музей, сообщает региональное Министерство культуры.