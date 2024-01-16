В лучах блокадного кинопроектора: В Мурманске начала работу выставка, посвящённая подвигу киномехаников и сотрудников киностудий Ленинграда

К 80-летию со дня полного освобождения города Ленинграда в Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка «В лучах блокадного кинопроектора».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, выставочный проект организован Мурманским областным краеведческим музеем совместно с Историко-литературным музеем «Вася Теркин» при содействии Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской организации коллекционеров и любителей открыток «Союз филокартистов России» и Санкт-Петербургского Клуба любителей истории открытки.

Выставка посвящена подвигу киномехаников и сотрудников киностудий, которые работали в годы Великой Отечественной войны. На двенадцати стендах размещена информация о фильмах, которые шли в кинотеатрах осажденного Ленинграда. Информацию дополняют буклеты к фильмам и почтово-сувенирная продукция, выпущенные в Ленинграде в 1941-1945 годах. На экспозиции также показаны предметы жителя блокадного Ленинграда Володи Беспалова, альбомы с вклеенными почтово-сувенирными фотоизданиями, журнал «Искусство и жизнь», вышедший в предпоследний месяц перед началом войны и подробно описывающий в одной из статей журнала достижения киностудии «Ленфильм».

Как сообщает региональное Министерство культуры, из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея экспозицию выставки дополнят предметы быта, документы, фотографии периода 1930-1940-х годов. Работа выставки продолжится до 7 февраля и будет сопровождаться регулярным показом фильмов, демонстрировавшихся в блокадном городе.

Фото: https://gov-murman.ru