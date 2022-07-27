В Луостари по поручению губернатора капитально ремонтируют фасады и инженерные сети

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев в рамках рабочей поездки в Печенгский округ оценили ход ремонтных работ в населенном пункте Луостари.

Износ жилищного фонда, находящегося в ведении Министерства обороны, – известная проблема в небольших городках региона. Прошлой осенью губернатор Андрей Чибис по итогам поездки в муниципалитет поручил привести в порядок ряд многоквартирных домов.

Уже нынешней весной в населённом пункте завершили капремонт 13 крыш, находившихся в критическом состоянии, на это из регионального бюджета были выделены 114 миллионов рублей. Как отмечают в Минстрое области, современные технологии позволяют проводить капитальные ремонты кровель в холодное время года.

Летом стартовали работы по приведению в порядок фасадов и замене внутридомовых инженерных сетей 14 жилых объектов. Проекты по капитальному ремонту фасадов были разработаны в прошлом году.

Глава региона высоко оценил темпы проводимых работ.

«Комфорт северян – важнейшая задача, и чтобы его обеспечить будет делаться все возможное, даже в случае, когда объекты не находятся в региональной и муниципальной собственности», – отметил Андрей Чибис.

Всего 2022 году в Луостари планируется капитально отремонтировать фасады трёх домов на улице Нижней на общую сумму больше 46 миллионов рублей, и один фасад – на улице Верхней. Задача подрядчиков – восстановить разрушенную кирпичную кладку и оконные перемычки, утеплить и смонтировать вентилируемые фасады. Также будут заменены окна в подъездах и приведены в порядок входные группы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, в этом году заменят внутридомовые инженерные сети теплоснабжения в 12 домах на улице Нижней и 1 доме на улице Верхней на общую сумму почти 70 миллионов рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/