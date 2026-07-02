Литературное Заполярье: впервые вышел в свет «мурманский» номер журнала «Роман-газета»Губернатор Андрей Чибис предложил новую меру поддержки для выпускников-стобалльников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.07.26 09:30

В Луостари побывали потомки красноармейца, погибшего при освобождении советского Заполярья

К воинскому захоронению приехали внучка бойца Любовь Михалюта из Подмосковья и её дочь – правнучка Иосифа Алексеева. Для семьи эта поездка стала продолжением важной личной истории: в 2011 году это захоронение впервые посетила дочь погибшего красноармейца Галина Иосифовна Кулигина.

В Луостари состоялся визит потомков красноармейца Иосифа Егоровича Алексеева – снайпера 14-й армии, погибшего 10 октября 1944 года во время Петсамо-Киркенесской операции.

К воинскому захоронению приехали внучка бойца Любовь Михалюта из Подмосковья и её дочь – правнучка Иосифа Алексеева. Для семьи эта поездка стала продолжением важной личной истории: в 2011 году это захоронение впервые посетила дочь погибшего красноармейца Галина Иосифовна Кулигина.

Галине Иосифовне было всего два года, когда её отец ушёл на фронт. Семья получила извещение о его гибели под новый, победный, год. В документе сообщалось, что Иосиф Алексеев погиб ориентировочно в районе квадрата 0228 недалеко от посёлка Луостари. Именно здесь, на Кольской земле, советские бойцы перекрывали пути отступления немецким горным егерям. Бои были ожесточёнными, потери – огромными.

В 2009 году Галина Иосифовна обратилась в Ивановское отделение партии «Единая Россия» и попросила помочь отыскать могилу отца. Из Иваново просьбу передали в Мурманскую область. Почти семь десятилетий прошло после гибели Иосифа Алексеева, надежды было мало. Но вера и память – сильнее сомнений, и даже сильнее времени. Могилу, где похоронено, кроме Иосифа Алексеева, ещё 42 бойца, разыскали. Активисты регионального отделения общественной организации «Опора России» установили памятник.

В 2011 году Галина Кулигина приехала в Заполярье, привезла на могилу отца частицу земли с его малой родины и сказала, что сюда обязательно приедут её дети и внуки, чтобы поклониться памяти своего деда и прадеда.

28 июня 2026 года это обещание исполнилось: к месту захоронения приехали уже следующие поколения семьи. Любовь Михалюта и её дочь побывали на могиле Иосифа Егоровича Алексеева и почтили память красноармейца, погибшего при освобождении советского Заполярья.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/opershtab_murman?ysclid=mlo1n6irtk540945696&z=video-40744271_456240827%2F69060ceae037a26750

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Среднее профессиональное образование вытесняет высшее: доля кандидатов без вузовского диплома среди «белых воротничков» выросла на 14% за два года
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

68Kатерина
29.06.26 12:32
Удивляюсь, почему даже во время СВО, когда большинству россиян уже полностью понятно , кто для нас враг, мы упорно продолжаем применять англицизмы? Ведь совсем легко английское словечко "питчинг" за
Комментарий к новости:12 проектов северян победили в первом питчинге инвестиционных стартапов Мурманской области
PetrovihGV
29.06.26 11:22
Не хочу никого обидеть, но состав правительства Мурманской области формируется с нарушением гендерного принципа, как мне кажется, или умные мужики все на СВО?!
Комментарий к новости:В коридорах власти: пост министра информационной политики Мурманской области займёт Ирина Бринькова
Д.О Вернер
28.06.26 14:32
Прошу вернуться к этой теме через 6 месяцев и сообщить: из 64 выпускников сколько и куда поступили. Да, и поправьте, в НВМУ не курсанты, а нахимовцы...
Комментарий к новости:В Мурманске прошла торжественная церемония пятого выпуска филиала Нахимовского военно-морского училища
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Путеводитель по Вселенной». Научно-популярная программа (12+)15:25«Легенды русского балета». Документальный фильм, 1 сезон (16+)
-PRO Деньги (16+)Рейтинг экономических вузов России 2026-PRO Валюту (16+)КУРС ВАЛЮТ-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 июля-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять