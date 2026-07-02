В Луостари побывали потомки красноармейца, погибшего при освобождении советского Заполярья

К воинскому захоронению приехали внучка бойца Любовь Михалюта из Подмосковья и её дочь – правнучка Иосифа Алексеева. Для семьи эта поездка стала продолжением важной личной истории: в 2011 году это захоронение впервые посетила дочь погибшего красноармейца Галина Иосифовна Кулигина.

В Луостари состоялся визит потомков красноармейца Иосифа Егоровича Алексеева – снайпера 14-й армии, погибшего 10 октября 1944 года во время Петсамо-Киркенесской операции.

К воинскому захоронению приехали внучка бойца Любовь Михалюта из Подмосковья и её дочь – правнучка Иосифа Алексеева. Для семьи эта поездка стала продолжением важной личной истории: в 2011 году это захоронение впервые посетила дочь погибшего красноармейца Галина Иосифовна Кулигина.

Галине Иосифовне было всего два года, когда её отец ушёл на фронт. Семья получила извещение о его гибели под новый, победный, год. В документе сообщалось, что Иосиф Алексеев погиб ориентировочно в районе квадрата 0228 недалеко от посёлка Луостари. Именно здесь, на Кольской земле, советские бойцы перекрывали пути отступления немецким горным егерям. Бои были ожесточёнными, потери – огромными.

В 2009 году Галина Иосифовна обратилась в Ивановское отделение партии «Единая Россия» и попросила помочь отыскать могилу отца. Из Иваново просьбу передали в Мурманскую область. Почти семь десятилетий прошло после гибели Иосифа Алексеева, надежды было мало. Но вера и память – сильнее сомнений, и даже сильнее времени. Могилу, где похоронено, кроме Иосифа Алексеева, ещё 42 бойца, разыскали. Активисты регионального отделения общественной организации «Опора России» установили памятник.

В 2011 году Галина Кулигина приехала в Заполярье, привезла на могилу отца частицу земли с его малой родины и сказала, что сюда обязательно приедут её дети и внуки, чтобы поклониться памяти своего деда и прадеда.

28 июня 2026 года это обещание исполнилось: к месту захоронения приехали уже следующие поколения семьи. Любовь Михалюта и её дочь побывали на могиле Иосифа Егоровича Алексеева и почтили память красноармейца, погибшего при освобождении советского Заполярья.

Фото и видео: https://vk.com/opershtab_murman?ysclid=mlo1n6irtk540945696&z=video-40744271_456240827%2F69060ceae037a26750