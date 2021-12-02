В Луостари приводят в порядок крыши жилых домов

В Луостари по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса проходит капитальный ремонт 13 крыш. Ход работ на объектах проверили и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков и и.о. генерального директора регионального Фонда капремонта Юлия Барсукова.

«В ходе одной из поездок глава региона встретился с жильцами ряда домов в Луостари, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Было принято решение о выделении дополнительного финансирования на проведение внеплановых работ по капитальному ремонту 13 наиболее критичных крыш», – отметил Алексей Грачиков.

Фонд оперативно провёл электронные аукционы и определил четырёх подрядчиков, которые приведут кровли в порядок в сжатые сроки.

Как подчеркнула Юлия Барсукова, современные технологии позволяют капитально ремонтировать крыши даже в зимних условиях. Скатные кровли после снятия старого покрытия закрываются специальной пленкой, чтобы избежать протечек, а чтобы жилицы не мёрзли, утеплитель будут менять в последнюю очередь. На плоских крышах также предпринимаются превентивные меры – убираются дефекты покрытия и делается дополнительный слой наплавляемого покрытия, а затем формируется каркас. Все работы по капремонту крыш в Луостари должны завершиться в конце февраля.

Как сообщает региональное Министерство строительства, параллельно с капремонтом кровель в Луостари будут обследованы фасады четырёх многоквартирных домов, которые находятся в ненормативном состоянии. В этом году по ним предусмотрена только разработка проекта. Сами работы будут выполнены в 2022 году.

«Состояние многоквартирных домов в военных городках – давняя проблема. Мы долго добивались их ремонта и решили обратиться к губернатору Мурманской области Андрею Чибису. Хотелось бы поблагодарить от лица администрации Печенгского округа и от всех жителей за то, что глава региона нас услышал и помог в решении вопроса», – отметила советник главы Печенгского округа Ренита Збаразская.