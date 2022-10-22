В Луостари восстанавливают фасады четырёх многоквартирных домов

Второй год подряд в Луостари кипит работа по капитальному ремонту многоквартирных домов. В 2022 году здесь приводят в порядок фасады четырёх жилых объектов и меняют внутридомовые инженерные сети ещё в 13. Ход работ на объектах проверила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в прошлом году мы капитально отремонтировали 13 крыш. В этом году работа по приведению домов Луостари в порядок продолжается. Фасады четырех домов находились в ужасном состоянии – кирпичная кладка сильно разрушена, а некоторые оконные перемычки практически выпали. Подрядчики восстановили конструктивные элементы. Сейчас идёт утепление и монтаж вентилируемых фасадов», – отметила Юлия Барсукова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, за десятилетия эксплуатации внутридомовые инженерные сети также стали нуждаться в капитальном ремонте. Подрядчики активно меняют верхние и нижние розливы системы отопления, а также трубы и радиаторы в самих квартирах. Основная трудность, с которой столкнулись рабочие в этом военном гарнизоне – невозможность своевременно попасть в квартиры. Однако эту проблему удалось решить совместно с администрацией Печенгского округа. После того, как работы будут завершены, в домах станет значительно теплее.

Фото: https://gov-murman.ru