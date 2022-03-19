В Луостари завершился капремонт 11 крыш жилых домов

В Луостари завершен капитальный ремонт 11 крыш, находившихся в критическом состоянии. Работы подрядчиков приняли первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков и генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Юлия Барсукова.

«По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса из бюджета были выделены дополнительные 114 миллионов рублей на капитальный ремонт 13 крыш в Луостари, которые находились в критическом состоянии – на них росли деревья, а сами кровли уже не защищали от влаги и холода. Несмотря на сжатые сроки и сложные погодные условия, на 11 домах работы уже завершены в полном объёме», – отметил Алексей Грачиков.

Современные технологии позволяют капитально ремонтировать крыши даже в холодное время года. На скатных кровлях снимают старое покрытие и закрывают крышу специальной пленкой, которая не дает влаге проникнуть в квартиры и бережет тепло. Утеплитель на таких кровлях меняют в последнюю очередь. Плоские крыши рабочие и вовсе не вскрывают, а лишь убирают дефекты старого покрытия, делают дополнительный слой наплавляемого покрытия, а затем формируется каркас.

«В этом случае, когда кровли в таком критическом состоянии, даже лучше было их ремонтировать зимой. За время работ не было ни одного залития или протечки – снег проще убрать, чем воду. Сейчас на завершающей стадии находятся скатные кровли еще двух домов – подрядчику осталось смонтировать профлист. В ближайшее время работы в Луостари будут закончены в полном объеме», - подчеркнула Юлия Барсукова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в 2022 году планируется также капитально отремонтировать фасады четырех домов в Луостари, где уже началось разрушение кирпичной кладки и перемычек оконных проемов. Проекты на капремонт этих объектов уже разработаны. Планируется восстановить кирпичную кладку и смонтировать вентилируемые фасады с утеплением, которые будут выполнять не только декоративную задачу, но и сделают квартиры теплее.