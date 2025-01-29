В Луостари завершился капремонт фасадов и внутридомовых инженерных сетей

В 2024 году в рамках программы реновации ЗАТО, которая инициирована губернатором Андреем Чибисом, работы по капитальному ремонту многоквартирных домов велись в 45 домах Печенгского округа. В частности, в Луостари подрядчики привели в порядок фасады пяти домов и заменили внутридомовые инженерные сети в 17 домах.

«В рамках капитального ремонта фасадов домов №2, 3, 4, 6 и 7 на улице Нижней подрядчики утеплили и обшили внешние стены сайдингом. Также заменены окна и входные двери в местах общего пользования. Цветовые решения согласованы министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области и администрацией Печенгского округа», – отметил заместитель генерального директора Кирилл Бернацкий.

Также в рамках реновации ЗАТО в домах №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 на улице Нижней были полностью заменены внутридомовые инженерные сети водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.

Жители отмечают, что их улица кардинально преобразилась за время реновации. Ранее капитально отремонтированы крыши и заменены системы теплоснабжения в 12 домах.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, всего на реновацию ЗАТО в Мурманской области планируется направить 42 млрд рублей, из них 9,3 млрд рублей – из регионального бюджета.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/