Мурманская область. Арктика (16+)16.02.24 18:00
В любовь с первого взгляда чаще верят мужчины
В любовь с первого взгляда верят 6 из 10 мужчин и каждая вторая женщина. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
57% россиян верят в любовь с первого взгляда, причём 44% доводилось лично испытать это чувство, а в жизни 13% этого пока не случилось. Не верит в любовь с первого взгляда каждый четвертый.
Мужчины чаще верят в мгновенную вспышку чувств: 60% против 51% среди женщин. Скептиков же больше всего среди россиян моложе 34 лет: 36% из них не верят в любовь с первого взгляда.
Время проведения опрооса: 2—13 февраля 2024 года.
Комментарии
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Последние комментарии
Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
Ирина
15.02.24 10:40
Просим во дворе построить новую площадку
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Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
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