В любовь с первого взгляда чаще верят мужчины

В любовь с первого взгляда верят 6 из 10 мужчин и каждая вторая женщина. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

57% россиян верят в любовь с первого взгляда, причём 44% доводилось лично испытать это чувство, а в жизни 13% этого пока не случилось. Не верит в любовь с первого взгляда каждый четвертый.

Мужчины чаще верят в мгновенную вспышку чувств: 60% против 51% среди женщин. Скептиков же больше всего среди россиян моложе 34 лет: 36% из них не верят в любовь с первого взгляда.

Время проведения опрооса: 2—13 февраля 2024 года.