Мурманская область. Арктика (16+)02.06.23 11:00
В мае 2023 года энергоблоки Кольской АЭС выработали 668,4 млн кВтч электроэнергии
С начала 2023 года потребители получили 4 млрд 561 млн кВтч электроэнергии Кольской АЭС. При производстве такого же количества электроэнергии за счёт сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено более 2 млн тонн углекислого газа.
Сейчас на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки №1 и №2. На энергоблоке №4 продолжается планово-предупредительный ремонт. Нагрузка станции составляет 660 МВт. Напомним, что 4 июня на энергоблоке №3 стартует планово-предупредительный ремонт (ППР), который продлится 81 день, сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС.
Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.
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