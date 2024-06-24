В мае 2024 года текущий рост потребительских цен в России значительно ускорился
Годовая инфляция в Мурманской области в мае 2024 года увеличилась и составила 10,03% после 9,21% в предыдущем месяце. При этом она была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (7,97%) и по России в целом (8,30%).
Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, основные причины ускорения роста цен в регионе – увеличение издержек производителей некоторых товаров и поставщиков услуг, а также статистический эффект низкой сравнительной базы в динамике цен на отдельные продовольственные товары.
Основные показатели инфляции в Мурманской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Январь
2024
|
Февраль
2024
|
Март
2024
|
Апрель
2024
|
Май
2024
|
Инфляция
|
9,05
|
9,05
|
9,28
|
9,21
|
10,03
|
Базовая инфляция
|
8,08
|
8,52
|
8,97
|
9,44
|
9,64
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
7,38
|
7,41
|
8,43
|
7,81
|
8,60
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
16,70
|
11,71
|
17,85
|
10,84
|
16,79
|
Непродовольственные товары
|
5,69
|
6,26
|
7,18
|
7,34
|
7,86
|
Услуги
|
15,57
|
14,70
|
13,02
|
13,24
|
14,37
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
5,23
|
4,62
|
4,80
|
4,87
|
4,78
|
- пассажирский транспорт
|
53,90
|
50,37
|
32,75
|
28,23
|
39,47
Источник: Росстат
Продовольственные товары
В мае цены на продовольствие выросли в годовом сопоставлении на 8,60% после 7,81% в апреле.
Годом ранее снижение цен на тепличные овощи произошло позже обычного и пришлось на май. В 2024 году снижение цен было более равномерным. Поэтому в мае этого года цены на помидоры и огурцы снижались не так сильно. Как результат в годовом выражении цены на помидоры росли быстрее, чем месяцем ранее, а огурцы подорожали.
Предложение картофеля снизилось. Отечественная продукция нового урожая ещё не поступила на прилавки магазинов, а объёмы импортных поставок сократились. Это привело к росту стоимости картофеля в годовом сопоставлении после снижения в апреле.
Стоит отметить, что цены на плодоовощную продукцию традиционно отличаются повышенной волатильностью.
Непродовольственные товары
Цены на непродовольственные товары в мае выросли в годовом выражении на 7,86% после 7,34% месяцем ранее.
У крупного российского автопроизводителя выросли издержки из-за удорожания логистики и автокомпонентов. При этом высокий спрос позволял компании легче переносить возросшие затраты в цены. Как результат – годовой рост цен на легковые автомобили отечественного производства ускорился.
Услуги
Годовой темп прироста цен на услуги в мае увеличился до 14,37% после 13,24% в апреле.
Издержки авиакомпаний увеличились, в том числе из-за удорожания авиатоплива. В результате цены на авиабилеты выросли в годовом выражении сильнее, чем месяцем ранее. При этом цены на услуги воздушного транспорта отличаются повышенной волатильностью.
Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России
Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в мае 2024 года выросла до 7,97% после 7,62% в апреле. Это по-прежнему ниже, чем в целом по России. Инфляция ускорилась из-за того, что спрос оставался высоким, предложение за ним не успевало. Сильный спрос позволял компаниям переносить возросшие издержки в цены.
В мае 2024 года текущий рост потребительских цен в России значительно ускорился. Сильное влияние на это оказал рост стоимости услуг туризма и пассажирского транспорта. Как правило, цены на них заметно меняются от месяца к месяцу. Но и в целом устойчивое инфляционное давление повысилось. Годовая инфляция в стране возросла до 8,30% (в апреле – 7,84%). Для ограничения избыточного расширения внутреннего спроса и снижения инфляции к цели Банк России будет поддерживать жёсткие денежно-кредитные условия в течение более продолжительного времени, чем прогнозировалось в апреле.