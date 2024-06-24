В мае 2024 года текущий рост потребительских цен в России значительно ускорился

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, основные причины ускорения роста цен в регионе – увеличение издержек производителей некоторых товаров и поставщиков услуг, а также статистический эффект низкой сравнительной базы в динамике цен на отдельные продовольственные товары.

Годовая инфляция в Мурманской области в мае 2024 года увеличилась и составила 10,03% после 9,21% в предыдущем месяце. При этом она была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (7,97%) и по России в целом (8,30%).

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, основные причины ускорения роста цен в регионе – увеличение издержек производителей некоторых товаров и поставщиков услуг, а также статистический эффект низкой сравнительной базы в динамике цен на отдельные продовольственные товары.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Инфляция 9,05 9,05 9,28 9,21 10,03 Базовая инфляция 8,08 8,52 8,97 9,44 9,64 Прирост цен на Продовольственные товары 7,38 7,41 8,43 7,81 8,60 из них: - плодоовощная продукция 16,70 11,71 17,85 10,84 16,79 Непродовольственные товары 5,69 6,26 7,18 7,34 7,86 Услуги 15,57 14,70 13,02 13,24 14,37 из них: - ЖКХ 5,23 4,62 4,80 4,87 4,78 - пассажирский транспорт 53,90 50,37 32,75 28,23 39,47

Источник: Росстат

Продовольственные товары

В мае цены на продовольствие выросли в годовом сопоставлении на 8,60% после 7,81% в апреле.

Годом ранее снижение цен на тепличные овощи произошло позже обычного и пришлось на май. В 2024 году снижение цен было более равномерным. Поэтому в мае этого года цены на помидоры и огурцы снижались не так сильно. Как результат в годовом выражении цены на помидоры росли быстрее, чем месяцем ранее, а огурцы подорожали.

Предложение картофеля снизилось. Отечественная продукция нового урожая ещё не поступила на прилавки магазинов, а объёмы импортных поставок сократились. Это привело к росту стоимости картофеля в годовом сопоставлении после снижения в апреле.

Стоит отметить, что цены на плодоовощную продукцию традиционно отличаются повышенной волатильностью.

Непродовольственные товары

Цены на непродовольственные товары в мае выросли в годовом выражении на 7,86% после 7,34% месяцем ранее.

У крупного российского автопроизводителя выросли издержки из-за удорожания логистики и автокомпонентов. При этом высокий спрос позволял компании легче переносить возросшие затраты в цены. Как результат – годовой рост цен на легковые автомобили отечественного производства ускорился.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в мае увеличился до 14,37% после 13,24% в апреле.

Издержки авиакомпаний увеличились, в том числе из-за удорожания авиатоплива. В результате цены на авиабилеты выросли в годовом выражении сильнее, чем месяцем ранее. При этом цены на услуги воздушного транспорта отличаются повышенной волатильностью.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в мае 2024 года выросла до 7,97% после 7,62% в апреле. Это по-прежнему ниже, чем в целом по России. Инфляция ускорилась из-за того, что спрос оставался высоким, предложение за ним не успевало. Сильный спрос позволял компаниям переносить возросшие издержки в цены.

В мае 2024 года текущий рост потребительских цен в России значительно ускорился. Сильное влияние на это оказал рост стоимости услуг туризма и пассажирского транспорта. Как правило, цены на них заметно меняются от месяца к месяцу. Но и в целом устойчивое инфляционное давление повысилось. Годовая инфляция в стране возросла до 8,30% (в апреле – 7,84%). Для ограничения избыточного расширения внутреннего спроса и снижения инфляции к цели Банк России будет поддерживать жёсткие денежно-кредитные условия в течение более продолжительного времени, чем прогнозировалось в апреле.