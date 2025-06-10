В Мурманске проведут День приёма предпринимателейКонцерт группы «Белый орёл», «Поезд Победы», «Праздник патриотов» и этническая выставка: Мурманская область с размахом отметит День России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.06.25 11:00

В мае 2025 года россияне чаще покупали доллары, чем продавали

Это связано с ежегодным ростом спроса в преддверии сезона путешествий и выгодным курсом, следует из статистики «Банка Русский Стандарт».

Традиционно россияне отдают предпочтение наличному валютообмену в отделениях банка. Согласно статистике банка, 94% всех валютообменных операций в мае совершалось в офлайне, а оставшиеся 6% – в онлайне. Наличный валютообмен лидировал и по сумме операций. В мае его доля была 99% против 1% у онлайна. Интерес к обмену долларов остался значительно выше, чем евро. Так, в мае россияне обменивали американскую валюту в три раза чаще, чем евро.

Как отмечают banki.ru, также дело в выгодном курсе доллара, который показал снижение. На долю покупок наличных долларов пришлось 54%, а продаж — 46%. В онлайне же соотношение было 52% против 48%, также в пользу покупок.

Наличные евро в минувшем мае, напротив, чаще продавали, чем покупали. Согласно статистике банка, на долю продаж евро в офлайне пришлось 63%, а покупок — 37%. При этом безналичные евро чаще покупали, чем продавали — 56% против 44% соответственно. 

Средний чек конвертации долларов в мае составил 402 доллара, а евро — 413 евро.

«Рубль в мае показывал укрепление ввиду сразу нескольких факторов. В их числе — смещение экспортно-импортного баланса в пользу экспортеров, высокая ключевая ставка, которая мотивирует избавляться от валюты в пользу более дорогих рублей, ожидания по крайней мере начала разрядки геополитической напряженности и поиска путей урегулирования конфликта. В дальнейшем свою роль может сыграть геополитика, где в отсутствие определенности и разнонаправленных новостей вероятна повышенная волатильность курса рубля. К концу лета мы ожидаем возврат курса в диапазон 85–90 рублей за доллар», — прокомментировал Максим Тимошенко, CFA, директор департамента операций на финансовых рынках «Банка Русский Стандарт».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
03.06.25 14:33
Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге.
Комментарий к новости:Отчёт губернатора: Мурманская область реализует все социальные программы, несмотря на бюджетные ограничения
Ольга
03.06.25 09:55
А в красивое количество получивших высокотехнологичную помощь тех, кто за свой счёт проходил исследования, тоже включили?
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
Людмила
02.06.25 15:54
Рецепт выписанный в Апатитах можно реализовать только в Мурманске в аптеке на Ленина,22. МРТ по полису можно пройти только в Мурманске, хотя в Апатитах есть центр МРТ. Талон к врачу можно заказать з
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
-Правовая консультация (18+)Региональный Росреестр обращает внимание на необходимость уточнения границ земельного участка при оформлении наследства
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Рейтинг IT-вузов России 2025-PRO Валюту (16+)В мае 2025 года россияне чаще покупали доллары, чем продавали-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №3 Кольской АЭС переведён в резерв-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области зафиксировал увеличение на 10% количества обращений жителей региона по сравнению с предыдущей неделей-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)20% - российские работодатели получили право урезать выплаты сотрудникам в случае дисциплинарного взыскания
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»