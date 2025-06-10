В мае 2025 года россияне чаще покупали доллары, чем продавали

Это связано с ежегодным ростом спроса в преддверии сезона путешествий и выгодным курсом, следует из статистики «Банка Русский Стандарт».

Традиционно россияне отдают предпочтение наличному валютообмену в отделениях банка. Согласно статистике банка, 94% всех валютообменных операций в мае совершалось в офлайне, а оставшиеся 6% – в онлайне. Наличный валютообмен лидировал и по сумме операций. В мае его доля была 99% против 1% у онлайна. Интерес к обмену долларов остался значительно выше, чем евро. Так, в мае россияне обменивали американскую валюту в три раза чаще, чем евро.

Как отмечают banki.ru, также дело в выгодном курсе доллара, который показал снижение. На долю покупок наличных долларов пришлось 54%, а продаж — 46%. В онлайне же соотношение было 52% против 48%, также в пользу покупок.

Наличные евро в минувшем мае, напротив, чаще продавали, чем покупали. Согласно статистике банка, на долю продаж евро в офлайне пришлось 63%, а покупок — 37%. При этом безналичные евро чаще покупали, чем продавали — 56% против 44% соответственно.

Средний чек конвертации долларов в мае составил 402 доллара, а евро — 413 евро.

«Рубль в мае показывал укрепление ввиду сразу нескольких факторов. В их числе — смещение экспортно-импортного баланса в пользу экспортеров, высокая ключевая ставка, которая мотивирует избавляться от валюты в пользу более дорогих рублей, ожидания по крайней мере начала разрядки геополитической напряженности и поиска путей урегулирования конфликта. В дальнейшем свою роль может сыграть геополитика, где в отсутствие определенности и разнонаправленных новостей вероятна повышенная волатильность курса рубля. К концу лета мы ожидаем возврат курса в диапазон 85–90 рублей за доллар», — прокомментировал Максим Тимошенко, CFA, директор департамента операций на финансовых рынках «Банка Русский Стандарт».