Мурманская область. Арктика (16+)16.02.23 15:00
В мае часть мурманчан пригласят на дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования
Как сообщает Избирательная комиссия Мурманской области, на 14 мая 2023 года назначены дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования город Мурманск шестого созыва по двухмандатным избирательным округам №№ 4, 7, 10 и 13.
Выдвижение кандидатов проводится с 4 марта до 18.00 часов 3 апреля текущего года.
Решение Мурманской ТИК о назначении выборов принято 15 февраля.
Фото: https://vk.com/izbirkom51?z=photo-206140181_457239754%2Fwall-206140181_337
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Последние комментарии
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
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Татьяна
10.02.23 05:50
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Валерия
09.02.23 17:00
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