В мае годовая инфляция в Мурманской области не изменилась, но была выше, чем в целом по стране

В мае в Мурманской области годовая инфляция не изменилась и, по данным Росстата, составила 6,1%. По сравнению с апрелем цены выросли на 0,25%. Подорожали услуги и промтовары, а вот продукты – подешевели.

В мае в Мурманской области годовая инфляция не изменилась и, по данным Росстата, составила 6,1%. По сравнению с апрелем цены выросли на 0,25%. Подорожали услуги и промтовары, а вот продукты – подешевели.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, заметнее всего в нашем регионе снизились цены на овощи и фрукты. Так, огурцы и помидоры стали стоить меньше благодаря сезонному сокращению издержек на содержание теплиц и росту производства, а импортные перец, апельсины и бананы подешевели из-за укрепления рубля. Также благодаря высокому предложению снизились по сравнению с апрелем цены на яйца. В то же время продолжил дорожать сахар из-за того, что весной объём его выпуска обычно сокращается по сравнению с осенью.

Среди непродовольственных товаров стали дороже моющие и чистящие средства, а также парфюмерия и косметика – сказался рост издержек ретейлеров на логистику. Из-за увеличения затрат производителей и продавцов на выпуск и доставку до прилавка подорожали печатные издания. При этом благодаря укреплению рубля подешевели инструменты и оборудование.

«Заметнее всего в мае выросли цены на услуги. Так, из-за изменения состава лечебных программ подорожали путевки в региональные здравницы. При этом снизились цены на зарубежные туры, их стоимость во многом зависит от динамики курса. Свою роль также сыграло снижение спроса на отдых в отдельных странах из-за окончания высокого туристического сезона», – прокомментировала начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.

В мае годовая инфляция в Мурманской области по-прежнему была выше, чем в целом по стране (5,3%). Банк России продолжает проводить денежно-кредитную политику, направленную на возвращение инфляции к цели – 4%. Подробнее об инфляции в Мурманской области – на сайте Банка России.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/

Инфографика предоставлена Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации.