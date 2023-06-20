В мае годовая инфляция в Мурманской области снизилась

Расширение предложения ряда товаров и сокращение издержек производителей способствовали замедлению годовой инфляции в Мурманской области. В мае 2023 года она снизилась и составила 3,8%.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, заметнее всего замедлился рост цен в продовольственном сегменте. Благодаря хорошему урожаю тепличных овощей дешевле, чем годом ранее, стоили помидоры и огурцы. Увеличение предложения молока привело к тому, что оно подешевело в годовом выражении, а также замедлило рост цен на сливки и некоторые кисломолочные продукты. Удешевление муки привело к снижению годовых темпов прироста цен на отдельные виды кондитерских изделий.

«В сегменте непродовольственных товаров снизился темп прироста цен на одежду, парфюмерию и косметику, а также бытовую химию. Это во многом объясняется эффектом базы: в расчёте показателя за последние 12 месяцев перестал учитываться высокий ценовой прирост весной прошлого года. Продолжило расширяться предложение бытовой техники, в том числе за счет увеличения ассортимента брендов из стран Азии и ближнего зарубежья. В результате ускорилось в годовом выражении снижение цен на холодильники, подешевели пылесосы», – отметил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Увеличение спроса на авиабилеты и зарубежные поездки, в частности в Турцию, стало одной из причин ускорения роста стоимости турпутевок, а также услуг воздушного транспорта.

По прогнозу Банка России, в базовом сценарии с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году, а затем вернётся к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.