В мае годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе снизилась до 3,1% после 3,3% в апреле

Замедление инфляции в округе в основном обусловлено увеличением предложения отдельных продовольственных товаров, слабой динамикой спроса на фоне действия ограничительных мер, введённых в период самоизоляции, а также некоторым укреплением рубля в мае по сравнению с апрелем.

Годовая продовольственная инфляция в СЗФО в мае снизилась до 2,9% после 3,3% в апреле. На фоне поставок продукции нового урожая отечественных и зарубежных производителей и укрепления рубля такие овощи "борщевого набора", как свекла, морковь, капуста, продолжили дешеветь в годовом выражении. Кроме того, под влиянием снижения спроса в условиях насыщенности рынка продукцией, а также динамики курса рубля, во многом определяющей издержки производителей, подешевело в годовом выражении куриное мясо.

Непродовольственная инфляция в округе несколько снизилась в годовом выражении и в мае составила 2,9% после 3,0% в апреле. Основной вклад в ее снижение внесло замедление роста цен на моторное топливо из-за затоваривания внутреннего рынка в связи с уменьшением объема потребления топлива, в том числе на АЗС, на фоне ограничительных мер, введенных в период самоизоляции. Вследствие снижения спроса и некоторого укрепления рубля уменьшились темпы прироста цен на отдельные электротовары и бытовые приборы.

Годовая инфляция в сфере услуг на Северо-Западе в мае по сравнению с апрелем снизилась на 0,2 п.п. и составила 3,7%. Введенные на период распространения коронавируса ограничения на поездки за границу обусловили замедление роста цен на услуги зарубежного туризма. Кроме того, в мае, как и в апреле, отмечалось уменьшение темпов прироста цен на жилищные услуги, что связано со снижением спроса на них в условиях мер, введенных в связи с пандемией: дефляция на услуги гостиниц и прочих мест проживания в мае составила 21,3% (в апреле - дефляция 13,3%).

Динамика инфляции в регионах СЗФО в мае 2020 года была разнонаправленной. В Архангельской, Ленинградской и Калининградской областях, а также в Санкт-Петербурге инфляция снизилась. В Псковской области, Республике Карелия и Республике Коми отмечалось ее некоторое ускорение. В Вологодской, Мурманской и Новгородской областях инфляция в мае осталась на апрельском уровне.

По-прежнему самая высокая годовая инфляция на Северо-Западе сложилась в Республике Коми, где ее значение в мае возросло до 4,6% после 4,3% в апреле. Ускорение инфляции в регионе вызвано, главным образом, ростом цен на услуги воздушного транспорта у авиакомпаний, работающих в республике.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, самый низкий темп прироста цен в округе в мае сложился в Калининградской области – 2,6% после 3,0% в апреле. Замедление инфляции в области определили общие для округа факторы, которые отмечены выше.

В Санкт-Петербурге, который традиционно вносит основной вклад в формирование инфляции в целом по округу, темп прироста цен в мае снизился до 2,8% после 3,1% в апреле. Замедление роста цен в городе имело место по всем компонентам инфляции. На динамику цен на продовольственные товары и на услуги оказывали влияние факторы, характерные в целом для округа. Замедление непродовольственной инфляции в городе обусловлено в основном дальнейшим уменьшением в годовом выражении цен на парфюмерно-косметические товары в связи с продолжением проведения распродаж специализированными торговыми сетями на фоне пониженного спроса в условиях самоизоляции.

Динамика инфляции в России в этом году и в первой половине 2021 года будет во многом формироваться под влиянием произошедшего во II квартале глубокого падения внутреннего и внешнего спроса. Дезинфляционное влияние слабого спроса усилилось, что связано с текущими и отложенными экономическими эффектами ограничений.

Влияние на цены произошедшего в марте ослабления рубля и временного повышенного спроса на отдельные группы товаров исчерпано. В ближайшие месяцы динамику потребительских цен будет дополнительно сдерживать укрепление рубля, наблюдавшееся в мае-начале июня на фоне стабилизации мировых финансовых рынков и роста цен на нефть. Текущая месячная инфляция в годовом выражении продолжит снижаться. В то же время показатель годовой инфляции будет увеличиваться в 2020 году из-за эффекта низкой базы 2019 года.

В условиях преобладающего влияния дезинфляционных факторов существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое Банком России 19 июня 2020 года решение о снижении ключевой ставки на 1 п.п. до 4,5% направлено на ограничение этого риска и удержание годовой инфляции вблизи 4%.