В мае на уборку территорий в Мурманской области было привлечено более 190 единиц техники и почти 500 сотрудников

Ещё одним вопросом, который обсудили в рамках оперативного сегодняшнего совещания, стал результат уборки территорий муниципальных образований. Губернатор Андрей Чибис напомнил, что поставил задачу привести в порядок населённые пункты до конца мая.

«Мы детально разбирали этот вопрос в разных форматах в течение предыдущего месяца. Поэтому сегодня мы заслушаем доклад от регионального министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александра Кобытева, а также комментарии от глав муниципалитетов», – подчеркнул глава региона.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, также губернатор отметил, что в 2024 году в рамках программы обновления парка коммунальной техники было выделено 155 млн рублей для приобретения 10 единиц коммунальной техники. А всего с 2019 по 2023 год было закуплено за счёт регионального бюджета 70 единиц техники.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27437&page=5