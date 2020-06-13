В мае объёмы доставки рыбы в Мурманск резко сократились

Грузооборот Мурманского морского рыбного порта в минувшем месяце резко сократился: общий – на 12,1%, рыбопродукции – на 36,4%.

В мае прошлого года ощутимую прибавку к перевалке дали 12 тысяч тонн путассу, добытой мурманскими рыбаками в районе Фарерских островов. В этом году в порт идёт только рыба донных пород и креветка. Другая причина – с ослаблением противокоронавирусных мер в портах Западной Европы тут же возросла доля экспорта российской рыбы. Если в апреле рыбаки доставили в Мурманск около 60% уловов, то в мае этот показатель упал до 30%.

Всего в мае Мурманский морской рыбный порт принял 47 судов.

Прогноз на июнь более оптимистичный.

- Промысел смещается в восточную часть Баренцева моря, плечо перехода до Мурманска стало короче, поэтому в порт зачастили не только транспортные суда, но и траулеры, которые обычно перегружают рыбу в море, - рассказывает начальник перегрузочного комплекса Мурманского морского рыбного порта Эдуард Малашенков. – Например, сегодня под выгрузкой стоят траулеры «Таврический», «Аметист», «Брест». А ещё мы рассчитываем, что прибавку к грузообороту обеспечит начавшийся промысел морского окуня.