В мае резко увеличился уровень просрочки по кредитным картам

По общему объёму - 225 млрд рублей - он обновил исторический максимум, достигнув 12% от портфеля. При этом было просрочено почти 6% кредитных карт в штуках, максимальное число с октября прошлого года.

Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные БКИ «Скоринг Бюро», по итогам мая текущего года банки выдали 2,105 млн кредитных карт на общую сумму 194,33 млрд рублей., что практически совпадает с показателями апреля (2,1 млн карт на 194,08 млрд рублей).

А вот объём просроченной задолженности по кредиткам за май увеличился более чем на 9%, обогнав по темпам роста портфель сегмента впервые с начала года.

Это новая ситуация для рынка кредитных карт, отмечает гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин. «Вслед за ней, можно предположить, что банки могут начать корректировать кредитные политики, и в первую очередь это коснётся массового сегмента, в котором и наблюдается подобный дисбаланс», - комментирует ситуацию эксперт.

Пока рост просрочки в портфеле кредитных карт наблюдается на фоне роста их выдач: в среднем по 2 млн карт в месяц в течение всех весенних месяцев 2023 года.