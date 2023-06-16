В мае снижением цен северян порадовали плодоовощная продукция, телерадиотовары и услуги организаций культуры

Мурманскстат опубликовал сведения об изменении потребительских цен на товары и услуги в Мурманской области.

Как сообщает статистическое ведомство, в мае 2023 года в нашем регионе по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров отмечено снижение цен на плодоовощную продукцию (в среднем на 7,2%), куриные яйца (на 3,8), овощные консервы (на 1,3), мясные субпродукты, шоколадные конфеты (на 0,9%).

Увеличились цены на сахар (на 3,6%), мясо птицы (на 1,8), рыбные консервы (на 1,7), макаронные изделия, безалкогольные напитки (на 1,4), чай, кофе, какао (на 1,3), хлеб и хлебобулочные изделия (на 1,1%).

По группам непродовольственных товаров наиболее подорожали домашняя обувь (на 2,8%), школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары (на 1,6), средства связи (на 1,5), постельное бельё (на 1,0), ювелирные изделия, мужская одежда, бельевой трикотаж (на 0,8%).

Подешевели телерадиотовары (на 5,7%), электротовары и другие бытовые приборы (на 1,5), персональные компьютеры (на 1,2%).

Среди групп услуг возросла стоимость услуг воздушного и железнодорожного транспорта (соответственно на 13,1% и 8,3%), зарубежного туризма (на 5,4), экскурсионных услуг (на 3,5), гостиниц и прочих мест проживания (на 2,1), банков (на 1,0%).

Снизилась стоимость услуг организаций культуры (на 1,3%).