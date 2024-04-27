В мае стартует приём заявок на признание субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области приглашает принять участие в отборе на признание субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями. Статус даёт право на дальнейшее получение финансовой поддержки до 1 млн рублей для социальных предприятий, реализуемой в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Приём документов осуществляется со 02 мая 2024 по 31 мая 2024 по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (НМКК «ФОРМАП» (Фонд)), телефон 8 (8152) 41-11-22. Более подробная информация об условиях, сроках и порядке подачи документов на участие в отборе размещена на официальном сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, Центра «Мой бизнес» и НМКК «ФОРМАП» (Фонд).

Фото: https://gov-murman.ru