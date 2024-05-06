В мае Териберка примет первый чемпионат Мурманской области по серфингу, а Мурманск – региональные состязания по скейтбордингу

В рамках оперативного совещания правительства первый заместитель губернатора Оксана Демченко сообщила о ключевых спортивных событиях этого месяца.

«Май будет насыщен спортивными мероприятиями: в регионе пройдёт более 100 событий федерального, регионального и муниципального масштаба. Хочу выделить состязания, которые состоятся в нашем регионе впервые – чемпионат по сёрфингу в Териберке и чемпионат по скейтбордингу в Мурманске», – сообщила вице-губернатор.

Оксана Демченко подчеркнула, что местом проведения первого регионального чемпионата по скейтбордингу станет Долина Уюта, где в 2022 году был открыт бетонный скейт-парк площадью 850 кв. метров. Здесь же, как сообщила первый заместитель губернатора, состоится Фестиваль молодёжных субкультур. Это событие по традиции пройдёт в день последнего звонка и определённо станет одним из самых ярких молодёжных праздников.

Среди наиболее значимых спортивных и физкультурных мероприятий, которые пройдут в этом месяце для северян и гостей региона, Оксана Демченко назвала один из самых крупных российских полумарафонов с синхронным стартом «ЗаБег», старты которого пройдут от Калининграда до Камчатки. А также один из самых многочисленных и любимых северянами фестиваль по спортивному ориентированию «Российский азимут» и региональный этап «Кожаного мяча». Подробнее о событиях рассказала министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

«Российский Азимут» – одно из самых масштабных и многочисленных соревнований по спортивному ориентированию в мире. Впервые мероприятие состоялось в 2006 году. Тогда на старт по всей стране вышли более 170 тысяч опытных мастеров и любителей увлекательного вида спорта и активного отдыха», – отметила министр спорта.

В Мурманской области старт массовым соревнованиям по спортивному ориентированию дадут 18 мая в 13.30 в Долине Уюта в Мурманске. Участниками станут опытные спортсмены и любители различного уровня подготовки и возраста. Сразу за «Российским Азимутом» Долина Уюта примет Всероссийский полумарафон «ЗаБег». 19 мая самый крупный полумарафон с синхронным стартом пройдёт в 87 городах страны. Мурманская область с 2021 года активно поддерживает событие. В этом году его участникам предстоит преодолеть дистанции в 1, 5, 10 и 21,1 км. К стартам допускаются участники от 6 до 65 лет и старше, при наличии медицинской справки, специального образца, установленного всероссийским положением.

Для юных футболистов региона в мае стартует очередной спортивный сезон. 17 мая начнётся традиционное первенство Мурманской области по футболу, а 24-26 мая в Мурманске пройдут первые игры регионального этапа Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч».

«Примечательно, что в этом году «Кожаный мяч» проводится в новом формате – как лига юных футболистов. Благодаря этому значительно увеличилось число команд-участников: с 14 команд в 2023 году до 27 команд в 2024-ом. По итогам матчей регионального этапа будут определены команды, которые представят регион на межрегиональном этапе», – подчеркнула Светлана Наумова.

Как отметила министр спорта, футбольный клуб «Север» продолжает усиленную подготовку к участию в чемпионате Северо-Западного федерального округа, который стартует в середине мая. В межсезонье в составе игроков и на тренерском мостике произошли изменения, перед командой стояла непростая задача наигрывания новых связей. В апреле команда провела три товарищеские встречи в рамках подготовки к старту чемпионата и вышла абсолютным победителем этих встреч.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершении доклада Светлана Наумова ещё раз анонсировала проведение Фестиваля молодёжных субкультур, который состоится в Долине Уюта 25 мая. В этот день в Мурманске вновь пройдут состязания среди райдеров и танцоров, на сцене выступят танцевальные и музыкальные коллективы, а на площадке будут установлены интерактивные и фотозоны. Как и в прошлом году, главными гостями события станут заполярные выпускники, которые смогут ярко отметить праздник последнего звонка.