В мае в Мурманске проведут ежегодную конференцию для предпринимателей

В Мурманске для представителей бизнес-сообщества пройдёт ежегодная конференция предпринимателей. Мероприятие состоится 24 мая.

Конференция организована региональным отделением предпринимательского сообщества «Опора России» при участии Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.

Участники конференции, приглашенные спикеры и представители власти обсудят вопросы, волнующие бизнес-сообщество Мурманской области: поддержку действующих предпринимателей в развитии инвестиционных проектов в регионе, а также поделятся опытом ведения бизнеса ввиду природных и экономических условий региона.

Действующий бизнес Арктической зоны РФ сталкивается с особыми вызовами в своей деятельности, такими как транспортная удаленность, энергетические затраты производственной деятельности, удалённость от крупных рынков, потребность в высококвалифицированных кадрах. Особое внимание уделят вопросам компенсации арктическим предпринимателям северных удорожаний.

«Прекрасный пример государственной поддержки инвестпроектов в Арктике – законопроект о системе преференций для инвесторов-резидентов Арктической зоны РФ. Данными мерами поддержки уже пользуются более 190 резидентов региона. В условиях Крайнего Севера можно сказать, что любой бизнес, реализуемый в Арктической зоне РФ, нуждается в поддержке. И мы считаем, что процветание Мурманской области – в развитии малого и среднего бизнеса», – отметил председатель Мурманского регионального отделения «Опора России» Константин Котловский.

На конференции соберутся активные представители малого и среднего предпринимательства региона, понимающие важность развития и поддержки местного бизнес-сообщества для стабильной и сильной экономики региона. По итогам обсуждения будет создан проект резолюции для дальнейшего взаимодействия между бизнесом и органами власти, а в последствии и обращения к законодателям РФ.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в рамках конференции в период с 19 по 30 мая будут организованы отдельные секции, круглые столы и дискуссионные площадки по темам: вызовы и перспективы туристического сезона, женское предпринимательство и здоровье женщины-лидера, развитие традиционного рыболовства и доступ к водным биоресурсам местных жителей, подготовка кадров для бизнеса и предпринимательское образование и другие познавательные мероприятия (спикер-сессии, экскурсии, культурная программа).