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Мурманская область. Арктика (16+)11.07.22 09:30

В мае в Мурманской области отмечен рост оборота розничной торговли

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-мае 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области. Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает региональное статистическое ведомство, в Мурманской обласи оборот розничной торговли в январе–мае 2022 года составил 90304,1 млн рублей, или 99,3% к соответствующему периоду предыдущего года, в мае текущего года – 19598,3 млн рублей, или 100,1%.

За первые пять месяцев этого года оборот розничной торговли в регионе на 99,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 0,1% (январь–май 2021 года – 0,2%).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в январе–мае 2022 года составил 54634,0 млн рублей, или 99,8% к соответствующему периоду 2021 года, непродовольственными товарами – 35670,1 млн рублей или 98,7%.

В январе–мае этого года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 60,5%, непродовольственных товаров – 39,5% (в январе–мае 2021 года – 60,9% и 39,1% соответственно).

Во II квартале 2022 года руководители 73% организаций розничной торговли оценили экономическую ситуацию как «удовлетворительную», 27% как «неблагоприятную» (в I квартале 2022 года 73% руководителей оценивали экономическую ситуацию как «удовлетворительную», 21% как «неблагоприятную» и 6% не оценивали ситуацию).

Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле составил 6,1 процентного пункта.

Основными факторами, ограничивающими деятельность в розничной торговле во II квартале 2022 года, руководители организаций назвали высокую конкуренцию со стороны других организаций розничной торговли (48% опрошенных), высокий уровень налогов (39), недостаточный платёжеспособный спрос населения (48) и недостаток финансовых средств (30% опрошенных).

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