В мае в регионе пройдёт всероссийский полумарафон и массовые соревнования по спортивному ориентированию: губернатор призвал северян активно участвовать

В Мурманской области май насыщен не только знаковыми праздничными мероприятиями, но и спортивными активностями. О ближайших масштабных соревнованиях напомнил в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис. Глава региона также отметил, что возможность поддерживать себя в хорошей физической форме, регулярно заниматься спортом и физкультурой, – очень важна для северян.

«Совсем скоро у нас пройдут крупные спортивные мероприятия: 21 мая – региональный этап Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут», 22 мая регион присоединится к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ». А уже завтра в Мурманске будут традиционно чествовать наших спортсменов, которые в первом квартале достигли высоких результатов в начале спортивного сезона», – рассказал Андрей Чибис.

Подробно в рамках оперативного совещания о предстоящих соревнованиях доложила министр спорта Светлана Наумова, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.