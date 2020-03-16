В мае вносятся изменения в график движения поездов дальнего следования, проходящих по ОЖД

Как сообщает АО «РЖД», график движения поездов дальнего следования, проходящих по Октябрьской железной дороге, частично изменится с 12 по 25 мая. В этот период будут ремонтировать инфраструктуру на перегоне Решетниково – Клин.

Отменяются пассажирские поезда:

№ 91 Мурманск – Москва с 11 по 22 мая;

№ 92 Москва – Мурманск с 13 по 24 мая;

№ 241 Мурманск – Москва 24 мая;

№ 242 Москва – Мурманск 22 мая;

№ 285 Мурманск – Новороссийск 25 мая;

№ 286 Новороссийск – Мурманск 22 мая;

№ 293 Мурманск – Анапа 15, 17, 22, 23 мая;

№ 294 Анапа – Мурманск 18, 20, 25, 26 мая.

Назначаются пассажирские поезда:

№ 111 Мурманск – Санкт-Петербург – Москва 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 мая отправлением в 20:20, прибытием в 07:19;

№ 111 Мурманск – Санкт-Петербург – Москва 11, 18, 20 мая отправлением в 18:30, прибытием в 07:19;

№ 111 Мурманск – Санкт-Петербург – Москва 13 мая отправлением в 17:20, прибытием в 07:19;

№ 112 Москва – Санкт-Петербург – Мурманск с 14 по 24 мая отправлением в 01:25, прибытием в 13:40;

№ 182 Москва – Мурманск 25 мая отправлением в 01:25, прибытием в 16:40

№ 295/296 Мурманск – Санкт-Петербург – Анапа 22/05 отправлением в 16:05, прибытием в 18:25;

Кроме того, отменяются беспересадочные и прицепные вагоны: Москва – Мурманск – Смоленск – Мурманск – Москва отправлением 22 мая из Москвы и отправлением из Мурманска 24, 28 мая, отправлением из Смоленска 26 мая.