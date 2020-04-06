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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.20 16:55

В мае заработают новые региональные меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса

В правительстве Мурманской области ведётся активная работа по реализации плана первоочередных мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса. Ожидается, что в полном объеме новые меры заработают в мае и будут действовать три года, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Вице-губернатор Ольга Кузнецова на оперативном совещании в региональном правительстве представила промежуточный отчёт об исполнении комплекса мер по развитию и государственной поддержке предпринимателей в период пандемии коронавируса.

Одно из ключевых предложений правительства Мурманской области – снижение с 15% до 5% ставки по УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», с 6% до 1% – по группе «доходы». Законопроект уже получил положительное заключение региональной Общественной палаты и до 10 апреля будет внесен на рассмотрение в Мурманскую областную Думу. Также до конца месяца депутаты рассмотрят проект закона о снижении ставки налога на имущество организаций до 1%. На согласовании в налоговой инспекции сейчас находится предложение о снижении в два раза стоимости аренды нежилых помещений, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.

Как отметила Ольга Кузнецова, с 7 апреля предприниматели Мурманской области смогут подать электронную заявку в НМК «ФОРМАП» на получение займа до 1 млн рублей. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19, займ будет выдаваться на два года под 1%. Кроме того, при осуществлении закупок на региональной торговой площадке «Малые закупки» действует приоритет для местных предпринимателей. Информация о принятых изменениях, которые направлены на поддержание спроса на продукцию и услуги, доведена до заказчиков.

В целях недопущения роста безработицы в регионе на портале Центра занятости населения создана онлайн-площадка «Новый ты», где представлен расширенный перечень вакансий.

Ответы на часто задаваемые вопросы по налогам, федеральным и региональным инструментам поддержки бизнеса в период распространения коронавирусной инфекции размещены на официальном сайте Центра поддержки предпринимательства. Тематический раздел ежедневно обновляется с учетом запросов, поступающих на «горячую линию» от предпринимательского сообщества.

«Предлагаемые региональным правительством меры поддержки малого и среднего бизнеса распространяются не только на период пандемии, целый набор налоговых послаблений рассчитан на три года. Это поможет заполярным предпринимателям сегодня планировать свою работу и развиваться. На конец апреля запланировано заседание Мурманской областной Думы, где наши предложения, проекты законов, будут рассмотрены. В мае все должно работать», – сказал Андрей Чибис.

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