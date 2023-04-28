В магазин – за деньгами, или В Мурманской области растёт популярность сервиса выдачи наличных на кассе

В нашем регионе количество точек, предоставляющих услугу выдачи наличных на кассе или кэшаут, к началу 2023 года достигло 373. Услугу оказывают крупные сетевые супермаркеты и автозаправочные станции. Региональные лидеры по распространению сервиса – Кандалакшский, Кольский, Печенгский районы, а также Мурманск и Апатиты.

«Сервис выдачи наличных на кассе востребован, количество точек, где люди могут им воспользоваться, продолжает расти. В перспективе это позволит повысить уровень доступности финансовых услуг, в том числе для жителей отдаленных территорий, где зачастую нет офисов банков и не хватает банкоматов. Сервис способен нивелировать эти неудобства, поэтому Банк России стимулирует расширение списка организаций, предоставляющих кэшаут. В целом по России средняя сумма снятия наличных на кассе составляет около 2 тысяч рублей», – прокомментировала главный экономист Отделения Банка России по Мурманской области Марьяна Пискунова.

Снять наличные со своей дебетовой платёжной карты жители Мурманской области могут на кассе торговой точки при совершении покупки. Как правило, торговые точки размещают информацию о предоставлении такой услуги на кассах. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заранее предупредить о своём желании кассира-продавца. Он добавит запрошенную сумму в чек и при оплате картой со счёта одновременно будет списана стоимость товаров и запрошенная сумма наличных. За один раз можно снять до 5 тысяч рублей, но не более 30 тысяч рублей в месяц.