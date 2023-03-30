В магазинах Кольского Заполярья больше всего подросли цены на картофель, чёрный байховый чай, репчатый лук

В магазинах Мурманской области с 21 по 27 марта 2023 года возросли цены на картофель (на 4,3%), чёрный байховый чай (на 2,8), репчатый лук (на 2,6), пшеничную муку (на 1,6), гречневую крупу, шлифованный рис (на 1,1%).

Как сообщает Мурманскстат, в это же время подешевели пищевая поваренная соль (на 2,2%), яблоки (на 1,4), свежая белокочанная капуста, подсолнечное масло (на 1,3), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,1), морковь (на 1,0%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно

А Росстат сообщил, что по стране цены на плодоовощную продукцию выросли с 21 по 27 марта в среднем на 1%. В предыдущий период, с 14 по 20 марта, цены уменьшились на 0,4%.

За отчётный период цены на огурцы повысились на 2,4%, помидоры и бананы - на 1,4%, морковь - на 0,7%, яблоки - на 0,5%, лук репчатый - на 0,2%.

В то же время цены на свеклу столовую снизились на 0,8%, картофель - на 0,7%, капусту белокочанную - на 0,3%.

Цены на огурцы в 53-х субъектах Российской Федерации увеличились на 0,3-13,1%. В 31-ом субъекте цены на огурцы снизились на 0,1-7,8%. В Чукотском автономном округе цены не изменились.