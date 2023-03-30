В Мурманской области пройдёт выборочное наблюдение рациона питания населенияОтчёт губернатора о результатах деятельности правительства Мурманской области в 2022 году пройдёт 25 апреля
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)30.03.23 10:55

В магазинах Кольского Заполярья больше всего подросли цены на картофель, чёрный байховый чай, репчатый лук

В магазинах Мурманской области с 21 по 27 марта 2023 года возросли цены на картофель (на 4,3%), чёрный байховый чай (на 2,8), репчатый лук (на 2,6), пшеничную муку (на 1,6), гречневую крупу, шлифованный рис (на 1,1%).

Как сообщает Мурманскстат, в это же время подешевели пищевая поваренная соль (на 2,2%), яблоки (на 1,4), свежая белокочанная капуста, подсолнечное масло (на 1,3), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,1), морковь (на 1,0%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно

А Росстат сообщил, что по стране цены на плодоовощную продукцию выросли с 21 по 27 марта в среднем на 1%. В предыдущий период, с 14 по 20 марта, цены уменьшились на 0,4%.

За отчётный период цены на огурцы повысились на 2,4%, помидоры и бананы - на 1,4%, морковь - на 0,7%, яблоки - на 0,5%, лук репчатый - на 0,2%.

В то же время цены на свеклу столовую снизились на 0,8%, картофель - на 0,7%, капусту белокочанную - на 0,3%.

Цены на огурцы в 53-х субъектах Российской Федерации увеличились на 0,3-13,1%. В 31-ом субъекте цены на огурцы снизились на 0,1-7,8%. В Чукотском автономном округе цены не изменились.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:00«Гиганты Арктики». Документальный фильм (12+)16:05«Год на орбите». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Китайский след: открывает ли сотрудничество с КНР новые перспективы на рынке труда?-PRO Валюту (16+)Рынок нефти «полон тревог», курс американского доллара слабо снижается по отношению к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Эксперты Кольской атомной станции и ВАО АЭС обменялись передовым опытом в области работы оперативного персонала-PRO ЖКХ (18+)Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты расширяют гарантии социальной защиты граждан
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика