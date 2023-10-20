В магазинах Кольского Заполярья цены на картофель, яблоки и морковь продолжают снижаться

В магазинах Мурманской области с 10 по 16 октября текущего года снижение цен отмечено на картофель (на 6,6%), яблоки (на 4,0), пшено (на 1,3), морковь (на 0,9%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период выросли цены на куриные яйца (на 4,4%), чёрный байховый чай (на 1,8), репчатый лук (на 1,6), охлаждённые и мороженые куры, свежую белокочанную капусту (на 1,2%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, цены на плодоовощную продукцию с 10 по 16 октября текущего года выросли в среднем на 0,4%. Рост цен на помидоры составил 5,5%, бананы - 1,3%, лук репчатый - 0,9%.

В то же время цены на морковь и яблоки снизились на 1,8%, капусту белокочанную - на 1,5%, картофель -на 1,3%, свеклу столовую - на 0,8%.

С 10 по 16 октября 2023 года потребительские цены повысились на 0,15%, а с начала октября цены выросли на 0,45%, с начала года - на 5,07%.

Среднесуточный прирост цен с начала октября составил 0,028%.