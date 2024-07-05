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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.24 11:00

В магазинах Кольского Заполярья цены на соль подскочили на 5,1%

В магазинах Кольского Заполярья с 25 июня по 1 июля 2024 года цены снизились на картофель (на 9,8%), морковь (на 1,9), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,6), куриные яйца (на 1,3), питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,8), пшено (на 0,7), сливочное и подсолнечное масло (на 0,6), чёрный байховый чай (на 0,5%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период наибольшее увеличение цен было отмечено на пищевую поваренную соль (на 5,1%), яблоки (на 2,5), сахарный песок (на 1,9), гречневую крупу (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, с 25 июня по 1 июля текущего года по стране изменение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило +1,4%, в том числе на огурцы +6,3%, картофель +4,2%, яблоки +1,5%, капусту белокочанную +1,3%, морковь +0,6%. Незначительно поднялись цены на на сахар-песок +0,5%, масло подсолнечное и соль поваренную +0,4%, колбасы полукопченые и варено-копченые, хлеб и водку +0,3%, смеси сухие молочные и консервы овощные для детского питания, масло сливочное, молоко стерилизованное и муку пшеничную +0,2%, говядину, баранину, мясо кур, сосиски, сардельки, сметану, творог, печенье, чай чёрный, пшено и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

В этот же отчётный период отмечено снижение цен на свеклу столовую (-3,3%), помидоры (-2,3%), лук репчатый (-0,5%) и бананы (-0,3%), яйца куриные (-1,0%), свинину, консервы мясные для детского питания (-0,3%), крупу гречневую и рис (-0,2%), колбасы варёные, молоко пастеризованное, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие (-0,1%).

Как сообщает Федеральная служба госстатистики, инфляция в РФ с 25 июня по 1 июля составила 0,66%. С начала месяца рост цен в РФ к 1 июля составил 0,50% (то есть за один день июля), с начала года - 4,51%.

Ускорение недельной инфляции было ожидаемым, уточняет Росстат, и объясняется индексацией с 1 июля тарифов на услуги ЖКХ (согласно утверждённому правительством социально-экономическому прогнозу, с 1 июля тарифы ЖКХ в среднем по стране выросли в пределах 9,8%).

Вопреки сезонности стоимость плодоовощной продукции в России увеличивается. С начала года в рознице цены на яблоки выросли на 30% — до 159,8 рубля за 1 кг, на свеклу на 92,3% — до 70 руб./кг, на морковь на 62,8% — до 70 руб./кг, сообщили «Известиям» в «Руспродсоюзе».

Увеличение стоимости этих товаров отмечается и в годовом выражении. Изменится ли этот тренд, можно будет сказать только в августе, считают в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

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