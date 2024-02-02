Мурманский областной онкологический диспансер проведёт День открытых дверейВ магазинах Кольского Заполярья куриные яйца опять подорожали, а по стране – отмечается снижение
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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.24 12:30

В магазинах Кольского Заполярья куриные яйца опять подорожали, а по стране – отмечается снижение

В магазинах Мурманской области с 23 по 29 января 2024 года увеличение цен отмечено на репчатый лук (на 4,4%), морковь (на 3,8), свежую белокочанную капусту (на 2,6), гречневую крупу (на 2,4), картофель (на 1,7), пищевую поваренную соль (на 1,5), куриные яйца, баранину, кроме бескостного мяса (на 0,9), сливочное масло (на 0,8%).

Как сообщает Мурманскстат, в это же время снизились цены на яблоки (на 2,5%), охлаждённые и мороженые куры (на 1,9), сахарный песок (на 1,5), неразделанную мороженую рыбу (на 1,1%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А по данным Федеральной службы госстатистики, с 23 по 29 января текущего года в нашей стране цены подросли: на капусту белокочанную +3,3%, огурцы +2,6%, свеклу столовую +2,0%, морковь +1,4%, лук репчатый и бананы +1,1%, картофель и яблоки +1,0%, баранину +0,9%, говядину, масло сливочное, сыры твёрдые, полутвердые и мягкие +0,5%, вермишель, рис и водку +0,4%, сосиски, сардельки, колбасы полукопченые и варено-копченые, рыбу мороженую, макаронные изделия +0,3%, колбасы вареные, маргарин, молоко, хлеб, соль поваренную, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, творог, сметану, печенье и муку пшеничную +0,1%.

По данным Росстата, снизились цены: на яйца куриные (-1,0%), мясо кур (-0,5%), свинину, масло подсолнечное, помидоры и крупу гречневую (-0,3%), консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,1%).

Инфляция в РФ с 23 по 29 января составила 0,16%. С начала года рост цен в стране к 29 января составил 0,62%.

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