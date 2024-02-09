В магазинах Кольского Заполярья лидерами по росту цен стали свежая белокочанная капуста, морковь и репчатый лук

В магазинах Мурманской области с 30 января по 5 февраля текущего года зафиксировано увеличение цен на свежую белокочанную капусту (на 7,7%), морковь (на 5,4), репчатый лук (на 4,7), яблоки (на 3,0), байховый чёрный чай (на 2,2), гречневую крупу (на 1,0%).

Как сообщает Мурманскстат, в это же время подешевели картофель (на 11,2%), подсолнечное масло (на 2,2), пшено (на 1,2), баранина, кроме бескостного мяса (на 1,0%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А по данным Федеральной службы госстатистики, в период с 30 января по 5 февраля 2024 года в нашей стране цены изменились так: на огурцы +4,6%, капусту белокочанную +4,2%, свеклу столовую +2,3%, морковь +1,6%, лук репчатый +1,3%, картофель и яблоки +0,9%, чай черный и помидоры +0,6%, говядину, молоко стерилизованное, сметану и соль поваренную +0,4%, рыбу мороженую и бананы +0,3%, свинину, баранину, сосиски, сардельки, колбасы вареные, масло сливочное, маргарин, молоко пастеризованное, муку пшеничную, рис, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, консервы фруктово-ягодные и смеси сухие молочные для детского питания, печенье, хлеб, макаронные изделия и вермишель +0,1%.

Снизились цены: на яйца куриные (-0,7%), мясо кур (-0,5%), крупу гречневую (-0,4%), пшено (-0,3%), консервы мясные для детского питания, масло подсолнечное, сахар-песок, сыры твердые, полутвердые и мягкие (-0,2%), консервы овощные для детского питания, колбасы полукопченые и варено-копченые (-0,1%).

Как отмечает Росстат, с 30 января по 5 февраля инфляция в нашей стране составила 0,16%.